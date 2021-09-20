Çifte emeklilik fırsatı! 10 yıl yetiyor: İşte ayrıntılar...

Türkiye'de çalışanların neredeyse hemen hepsi emekli olacakları zamanı merak ediyor. Emeklilik gelecek için bir güvence olarak görülüyor. Emekli olduklarında garanti bir maaşa kavuşurken çalışma kısıtı olmadığından ek gelir de elde edilmiş oluyor. Dolayısıyla emekli olduktan sonra çalışan birisi iki maaş birden alabiliyor. Ancak bunun yanında ikinci bir emeklilik şansı da var.
YAŞ VE PRİM ŞARTI VAR
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli olmak için yıl yaş ve prim şartı bulunuyor. İşe girdiğiniz tarihe göre ne kadar prim ödeyeceğiniz ve hangi yaşta emekli olacağınız belirleniyor. 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler genellikle 50'li yaşlarda emekli olurken bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 yaşını beklemek durumunda. 2008 sonrasında bu yaş şartı erkekler için 61'e çıkıyor. Ayrıca 7 bin gün de prim ödemek lazım.
ÜÇ MAAŞ ALABİLİRSİNİZ
Çalışanlar SGK'dan emekli olmak için bu şartları yerine getirmek zorunda. Bazı istisnalar erken emeklilik sağlasa da genellikle yaş ve prim şartı öne çıkıyor. Ancak ülkemizde tamamlayıcı emeklilik sistemi olarak Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) önemli bir avantaj olarak fırsatlar da sunuyor. Sistem 10 yıllık bir sürede ikinci emeklilik ve emekli maaşı sağlarken devlet katkıları da birikimlerin artmasını sağlıyor.
Böylece çalışanlara hem sosyal güvenlik kurumundan hem de BES'ten emekli olarak çifte emeklilik fırsatı da sunulmuş oluyor. Öyle ki 2000 ve sonrasında işe girmiş olanlar çalışırken öncelikle BES'ten emekli olup daha sonra SGK'dan ikinci emekliliklerine dolayısıyla ikinci maaşlarına da kavuşacaklar. Üstelik emekli olduktan sonra çalışırlarsa bir üçüncü maaş ve ikinci tazminat hakkı da doğmuş olacak. BES'ten emeklilik için veya toplu para için 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak yeterli oluyor.
YÜZDE 25 DEVLETTEN
BES'de katkı payını belirlemek sizin elinizde. Ayda 100 lira da ödeyebilirsiniz 1000 lira da. Ödemeleriniz arttıkça birikimleriniz de yükselecek ve sonunda alacağınız toplu para ya da emekli maaşı da artmış olacak. üstelik siz ne kadar para yatırırsanız bunun yüzde 25'i kadarı da devlet tarafından ödeniyor. Böylece paranız dörtte bir oranında artıyor. Ayrıca faizli faizsiz fon seçeneğiniz bulunuyor. Çalışırken odtomotik katılımlı BES seçenler için yüzde 25 katkı dışında 1000 TL'lik bir nakit ödeme ve 10 yıl sonunda birikimlerin yüzde 5'i kadar daha katkı da sunuluyor.
ÇOCUKLAR DA SİSTEMDE
Temmuz ayı itibariyle artık 18 yaş altında çocuklar da sisteme dahil edilmeye başladı. Böylece küçük çocuklar için bir kumbara hesabı şeklinde işlem Görmeye de başladı. 18 yaşın altında BES'e dahil olanlara da yüzde 25'lik devlet katkısı sağlanırken; eğitim, evlilik, konut alımı gibi sebeplerle birikimlerini kısmi olarak çekme hakkı tanıyor. Böylece, tasarrufa erken yaşta başlanması, küçük tasarruflarla ileride büyük birikimlere ulaşılması hedefleniyor.
NE YAPMAK LAZIM?
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girmek çok kolay. Bu konuda yetkilendirilmiş bir şirketi arayarak kaydınızı yaptırabilirsiniz. Daha sonra da aylık ya da üç aylık periyotlarla ödemelerinizi yapabilir, ödeyeceğiniz miktarı da kendiniz belirleyebilirsiniz. Bu ödemeleri sabit tutabileceğiniz gibi yıldan yıla da artırabiliyorsunuz. Belli şartlarda toplu para ödeme imkanı da bulunuyor. BES'e girmek sosyal güvenlik kapsamındaki emekliliği etkilemiyor. Hem bir işte çalışarak ya da kendi işinizi yapıp Bağ-Kur'lu olarak kamudan emeklilik hakkı kazanabiliyor hem de BES ile ikinci emekliliğe kavuşabiliyorsunuz.