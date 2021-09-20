Çifte emeklilik fırsatı! 10 yıl yetiyor: İşte ayrıntılar...

YÜZDE 25 DEVLETTEN

BES'de katkı payını belirlemek sizin elinizde. Ayda 100 lira da ödeyebilirsiniz 1000 lira da. Ödemeleriniz arttıkça birikimleriniz de yükselecek ve sonunda alacağınız toplu para ya da emekli maaşı da artmış olacak. üstelik siz ne kadar para yatırırsanız bunun yüzde 25'i kadarı da devlet tarafından ödeniyor. Böylece paranız dörtte bir oranında artıyor. Ayrıca faizli faizsiz fon seçeneğiniz bulunuyor. Çalışırken odtomotik katılımlı BES seçenler için yüzde 25 katkı dışında 1000 TL'lik bir nakit ödeme ve 10 yıl sonunda birikimlerin yüzde 5'i kadar daha katkı da sunuluyor.