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Giriş Tarihi: 30.9.2021 16:26

Ticaret Bakanlığı 16 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Ticaret Bakanlığı 16 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Ticaret Bakanlığı 16 Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdam edeceğini açıkladı. Yayınlanan ilanda, son başvuru tarihleriyle birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdam edecek. Yayınlanan ilanda, "Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 16 (On altı ) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Ticaret Bakanlığı 16 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
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