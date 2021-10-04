Belediye Meclis Üyeleri özel kalem müdürü kadrolarına atanabilir mi?

Soru: Belediye meclis üyelerinin belediyedeki özel kalem müdürlüğüne atanması mümkün mü?

Cevap: Özel kalem müdürleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun'un 59'uncu maddesindeki istisnai kadrolar arasında sayılmış ve anılan Kanunun 61'nci maddesinde ise "60'ıncı madde gereğince istisnai memurluklara atananlar hakkında bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır…" hükmüne yer verilerek söz konusu unvanın, belirtilen istisnalar dışında 657 sayılı Kanuna tabi bir memuriyet olduğu kabul edilmiştir.

Bu itibarla, "Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun" hükümlerine göre belde halkının genel oyuyla seçilen belediye meclis üyelerinin, istifa etmeksizin, özel kalem müdürü kadrosunda istihdam edilmeleri mümkün değildir