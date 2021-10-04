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Giriş Tarihi: 4.10.2021 15:33

İstanbul Kent Üniversitesi 14 akademik personel alacak

İstanbul Kent Üniversitesi 14 akademik personel alacak

İstanbul Kent Üniversitesi 14 akademik personel alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İstanbul Kent Üniversitesi 14 akademik personel alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerinde açık bulunan profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır." denildi.

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İstanbul Kent Üniversitesi 14 akademik personel alacak
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