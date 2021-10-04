Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu Hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim elemanı alınacaktır." ifadeleri yer aldı.



AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ