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Giriş Tarihi: 5.10.2021 21:20 Son Güncelleme: 5.10.2021 21:22

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 15 Ekim olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve "İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları" uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alacak
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