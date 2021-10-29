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Giriş Tarihi: 29.10.2021 16:21

Sinop Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak

Sinop Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak

Sinop Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda aranılan nitelik ve unvanlarla birlikte diğer başvuru şartları sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Sinop Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesindeki, Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir." denildi.

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Sinop Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak
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