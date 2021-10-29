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Giriş Tarihi: 29.10.2021 16:23

Sinop Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

Sinop Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

Sinop Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Sinop Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz birimlerine "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. Tüm başvurular https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

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Sinop Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
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