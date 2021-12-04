Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesine göre (öncelikli alan) Araştırma Görevlisi kadrolarına alım yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

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