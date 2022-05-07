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Giriş Tarihi: 7.5.2022 17:01

Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak.

Yayınlanan ilanda şu ifadeler yer aldı:

Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim elemanı alınacaktır.

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Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
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