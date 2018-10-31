Milli Savunma Bakanlığından sözleşmeli er alımı müjdesi!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda en az ilkokul mezunu Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde sözleşmeli er alımı yapılacağı ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda adaylara bir hatırlatma yapıldı. Bu kapsamda ilanda "Sözleşmeli er olarak iki yılını tamamlayan adaylar kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde onbaşılığa; sözleşmeli onbaşılıkta en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde çavuşluğa geçirilir." ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU DETAYLARI

Kuvvet Komutanlıklarına sözleşmeli er alımı için başvuru yapacak olan adaylar başvurularını online olarak yapacaklardır. Bu kapsamda adaylar başvurularını aşağıdaki link üzerinden e-Devlet şifrelerini girerek gerçekleştireceklerdir. Hala silah altında olan adaylar ise başvurularını yaptıktan sonra kılavuzda belirtilen dilekçeye başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine başvuru yapacaklardır.

GENEL ŞARTLAR

Ayrıca ilana başvuru yapacak olan adayların bazı şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Bu şartlara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Buna göre adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir. Ayrıca askerliğini yapmış olan adayların 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmaları, askerliği yapmamış olan adayların ise 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmaları gerekmektedir.

Ayrıca adayların yüz kızartıcı suç işlememiş olmaları askerliğini yaparken "Askerliğe Elverişli Değildir" olarak terhis edilmemiş olmaları gerekiyor. Tüm bunların yanı sıra sözleşmeli er olarak görev alacak olan kişilerin maaşlarının 2 bin 500 TL ile 3 bin TL arasında değiştiği de ifade edildi.

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