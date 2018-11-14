Atatürk Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan duyurunun detayları şu şekilde;

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

1. Başvuracak Adaylar 657 sayılı kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmak.

2. Adaylar mezuniyetine göre Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, Lisans mezunu hemşireler için 2018 KPSS (B) Grubu KPSS3 puanı esas alınacaktır.

3. Adayın, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda atamaya engel durumu bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2- Diploma/ Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

3- İlgili 2018 KPSS Sonuç Belgesi

4- Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü'nün web adresinden temin edilecek başvuru formu

5- Aranan niteliklerde şartlara haiz belgelerin ibrazı

6- Adli sicil kaydı.

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