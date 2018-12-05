Arel Üniversitesi MYO ve fakültelere 23 öğretim üyesi alıyor

İstanbul Arel Üniversitesinden tarafından yapılan duyurunun detayları şu şekilde;

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen Fakülte/Yüksekokul bölüm/programlarına 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda yer alan "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik" hükümlerinde yer alan koşulları yerine getirmiş ve Üniversitenin aramış olduğu niteliklere sahip öğretim elemanlarından;

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, YÖK formatında özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine (kadronun ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişleri,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

- Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, Tepekent Yerleşke adresimiz "İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No: 26/K Tepekent Büyükçekmece/İSTANBUL" yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ:05/12/2018

İLAN BİTİŞ TARİHİ:19/12/2018

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