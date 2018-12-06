Kocaeli Üniversitesi sürekli işçi alacak!

Kocaeli Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerine sürekli işçi alacağını duyurdu. Bugün itibariyle bir düzeltme yapıldı. Yayınlanan ilanda yer alan detaylar şu şekilde;

Düzeltme İlanı: Resmi Gazete tarihi : 05.12.2018

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden

03.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan sürekli işçi alım ilanımızda;

Başvuru Şartları bölümünde yer alan "Bilgisayar Mühendisi için ilan edilen kadroya başvuran adaylar" ifadesi

"Bilgisayar Programcısı için ilan edilen kadroya başvuran adaylar;" olarak düzeltilmiştir.

Genel Açıklamalar Bölümü 4.maddesine;

"Kamu kurum ve kuruluşlarınca; Güvenlik ve Koruma Hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerle ilgili listeler, başvuranlar arasından çekilecek kura ile belirlenir." cümlesi eklenmiştir.

İlgililere duyurulur.

İLANIN DETAYLARI

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Kocaeli Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İş-Kur üzerinden kura usulü ile "sürekli işçi" alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI



Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.



1 - Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.



2 - Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.



3 - Son başvuru tarihi itibariyle, başvuru yapılacak kadrolarda belirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere sahip olmak.



4 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.



5 - Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.



6 - 2018 KPSS (B) Grubu sınavlarından Ön Lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3 puan türlerinden altmış ve üzeri almış olmak. Bilgisayar Mühendisi için ilan edilen kadroya başvuran adaylar; Bilgisayar Programcısı için ilan edilen kadroya başvuran adaylar;

7 - Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir. Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar;



8 - Durumlarını ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir. Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylardan;



9 - Eski hükümlüler için; ilan edilen kadroya başvuran adaylar, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.



10 - Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.



11 - Güvenlik görevlisi için ilan edilen kadroya başvuran adaylar;



a) Erkek güvenlik görevlisi en az 1,70 cm. boyunda ve boyun virgülden sonraki iki hanesine göre (± 10 kg.) ağırlığında olmalıdır.



b) Bayan güvenlik görevlisi en az 1,65 cm. boyunda ve boyun virgülden sonraki iki hanesine göre (± 10 kg.) ağırlığında olmalıdır.



c) Valilikçe verilen silahlı ya da silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

İLAN SAYFASINA GİTMEK VE DETAYLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!