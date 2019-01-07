Lisansüstü programlarına 2018/2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacak

Sinop Üniversitesi tarafından yapılan ilanın detayları şu şekilde;

A) BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adayın, yukarıda belirtilen mezuniyet koşulunu sağlamış olması gerekir.

2. Adayın diploma veya mezuniyet belgesine (e-devlet mezuniyet belgesi de kabul edilir) sahip olması,

(Yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

3. ALES veya eşdeğeri sayılan bir sınavdan en az 55 (sayısal) puana doktora programına lisans derecesi ile başvuracaklar için ise en az 80 (sayısal) veya eşdeğeri bir puanı gösterir bir belgeye sahip olması,

(ALES, GRE ve GMAT sınavlarının geçerlik süresi 5 yıldır.)

4. ÖSYM tarafından yapılan yabancı bir dil sınavından veya eşdeğeri sayılan bir sınavdan;

a) Doktora programına başvuracaklar için en az 55 veya eşdeğeri bir puana sahip olmaları gerekir.

b) Tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil puan koşulu aranmaz. Yabancı dil puanı bulunmayan adayların dil puanı sıfır kabul edilerek değerlendirme yapılır.

(YÖKDİL ve ÖSYM yabancı dil sınavlarının geçerlik süreleri 5 yıldır.)

5. Genel ağırlıklı akademik ortalamayı gösterir onaylı transkript (Diploma eki transkript yerine geçmez)

Diploma ya da Not Döküm Belgesinde 100'lük sisteme göre notu bulunmayan adaylar için Yüksek öğretim Kurulunun belirlediği eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

6. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile başvuracaklar ile yüksek lisans programlarına başvuracak adaylar için mezuniyet not ortalaması şartı aranmaz. Ancak doktora programına lisans derecesi ile başvuracak adayların mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puan olması gerekmektedir.

B) ONLİNE BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Online başvuruda yüklenen belgeler değerlendirme amaçlı olup belgelerin asılları kesin kayıt sırasında istenecektir. Belgelerin asıllarını, onaylı suretlerini getiremeyen adayların kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

Adaylar, başvuru işlemlerini www.fbe.sinop.tr web adresindeki "Lisansüstü Programlara Öğrenci Alımı" duyurusu içerisinde yer alan linke tıklayarak, online olarak yapacaklardır. Tamamlanmayan veya onaylanmayan başvurular eksik başvuru kabul edildiğinden kontrol edilmemektedir.(Sistem ilk gün saat 08.00'dan, son gün saat 16.30'a kadar açık kalacaktır.) Aynı başvurular en fazla iki kez kontrol edilir. İkinci kez kontrol edilen başvurunun süresi içerisinde düzeltilememesi durumunda başvuru reddedilir. Kontrol sonucu adayların başvurularda belirttikleri mail adreslerine sistem tarafından otomatik olarak "Başvuru Sonucunun Başvuru Sisteminden Kontrol Edilmesi Gerektiğini" bildiren mail gönderilecektir. Başvuru süresi içerisinde tüm adayların başvuru paneline tekrar dönerek başvuru sonuçlarının kabul edildiği, reddedildiği veya hatalı olup olmadığını öğrenmeleri gerekmektedir. Bilgilerin doğru bir şekilde girilmesinden, onaylanmasından ve başvuru süreci içerisinde başvuru panelinden başvuru durumunun öğrenilmesinden tamamen aday sorumludur. Başvuru sisteminde bulunan alanlar açıklamalar doğrultusunda eksiksiz ve hatasız doldurulup, istenen belgeler her sayfası okunabilecek şekilde, elektronik ortamda alınan belgelerin doğruluma kodu veya kare kodu görülebilecek şekilde pdf olarak taranarak sisteme yüklenmelidir. Online başvuruda yüklenecek fotoğraf geçerli kabul edilebilecek bir fotoğraf olmalıdır. İstenen puanların belgede görünen şekliyle (virgül sonrası dâhil) girilmesi gerekmektedir. Aday kesin kayda gelirken başvuruda istenen evrakların onaylı suretlerini veya evrakların asıllarını ibraz etmek şartıyla yanında getirdiği fotokopilerini Enstitüye diğer istenen evraklarla birlikte teslim eder. Kesin kayıtta teslim edilen onaylı belgelerin puanları ile başvuru sistemi üzerinden yüklenen belgelerin puanlarında tutarsızlık oluşması, başvuru sistemi üzerinden yanlış veya eksik bilgi girişinde bulunanların, başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre kaydı alınan öğrencilerin ise kaydı silinir.

C) SINAVLAR, DEĞERLENDİRME, KESİN KAYIT

1- Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının % 50'si, mezuniyet not ortalamasının % 40'ı, yabancı dil puanının % 10'u alınarak toplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi için değerlendirme toplamlarının 60 puan ve üstü olması gerekir. İlgili puanın altında kalan başvurular başarısız sayılır.

2- Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının % 50'si, mezuniyet not ortalamasının % 20'si, yabancı dil puanının % 10'u ve mülakat sınav sonucu alınan puanın % 20'si alınarak toplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi için değerlendirme toplamlarının 70 puan ve üstü olması gerekir.

3- Değerlendirme sonucu elde edilen puanlar en yüksek puandan itibaren sıralanarak Enstitü web sayfasından ilan edilir. Süresi içerisinde (kesin kayıt süresi aşağıda verilmiştir.) kesin kayıt işlemlerini yapmayan adaylar haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Boş kalan kontenjanlar ilan edilerek yedek adaylar davet edilir.

4- Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

D) YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

Yatay geçiş başvuruları online yapılacak olup, başvuru koşulları ve istenen belgelere Enstitümüz web sayfası Duyurular bölümünden ulaşılabilir.



E) YABANCI UYRUKLU ADAY BAŞVURULARI



Yabancı uyruklu aday başvuruları online yapılacak olup, başvuru koşulları ve istenen belgelere Enstitümüz web sayfası Duyurular bölümünden ulaşılabilir.

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