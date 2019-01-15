Medipol Üniversitesi akademik kadro alımı yapacak

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanın detayları;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. ve 33. Maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili akademik birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Eleman Sayısı: 43

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 14.01.2019

Son başvuru Tarihi: 28.01.2019

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi : 14.01.2019

Son Başvuru Tarihi : 28.01.2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 30.01.2019

Sınav Tarihi : 31.01.2019

Sınav Sonuç Tarihi : 04.02.2019

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

• Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)

• YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)

• Diploma Fotokopileri (Lisans diploması noter onaylı, Diğerlerinin asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)

• Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi

• Doktora Öğrenci Belgesi

• ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi

• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi

• Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)

• Çalışma Belgesi

• Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler)

• Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, ilgili terhis, tecil veya muaf Olduğunu Belirten Belge

• Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-devlet)

• Nüfus Cüzdan Fotokopisi

• 4 Adet Vesikalık Fotoğraf



-Tıp Fakültesi

-Eğitim Fakültesi

-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

-İletişim Fakültesi

-Sağlık Bilimleri Fakültesi

-Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

-İstanbul Medipol Üniversitesi, Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad.No:40/16 Beykoz 34810 İstanbul



- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

- İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Mahallesi, Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı Beykoz 34810 İstanbul



- Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

- İstanbul Medipol Üniversitesi, Atatürk Bulvarı No.27 Unkapanı/Fatih 34083 İstanbul

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