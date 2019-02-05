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ve Öğretim Elemanı alacak

8 ve Öğretim Elemanı alacağını duyurdu. Başvuru detayları belli oldu.

Giriş Tarihi: 5.2.2019 15:29 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 15:30
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alacak

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklama;

Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi, Akdeniz Bulvarı No:290 Döşemealtı /ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve formlara www.antalya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Eleman Sayısı:8

Resmî Gazete Yayım Tarihi: 05.02.2019

Son başvuru Tarihi: 19.02.2019

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Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alacak
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