Nuh Naci Üniversitesi öğretim üyesi alacak!

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖK formatlı), bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.

Duyurulur.

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