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başvuru tarihleri belli oldu mu? bekçi alımı ne zaman yapılacak? İşte başvuru şartları ve tarihi 2019

'de binlerce gencin merakla beklediği Emniyet Genel Müdürlüğü () için son dakika detaylar belli oldu. Birçok vatandaş "EGM bekçi alımı ne zaman?" ve "EGM Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?" sorularının yanıtını arıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen müjdeli haberin ardından 2019 bekçi alımı ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Özellikle de bekçi alımı başvuru şartları, başvuru tarihleri gibi konular merak konusu oldu. Peki, 2019 EGM bekçi alımı ne zaman yapılacak ve şartları neler? İşte bekçi personel alımına nasıl başvuru yapılacağı ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 20.2.2019 08:54 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 11:46
Bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? EGM bekçi alımı ne zaman yapılacak? İşte başvuru şartları ve tarihi 2019

ile ilgili İçişleri Bakanlığından gelen müjdeli haber sonrası vatandaşlar 2019 mart ayında yapılması beklenen bekçi alımı ile ilgili detayları araştırıyor. Bekçi alım şartları, bekçi alımına nasıl başvuru yapılacağı ve başvuru tarihleri merak edilen konuların başında geliyor.
2019 EGM BEKÇİ ALIMI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından göre başlayan bekçi EGM bekçileri, suç oranında büyük düşüş sağlamıştı. Zaman içerisinde de bekçi alımlarını ilgide artış olmuştu. Haberimizde 2019 EGM bekçi alımı ile ilgili bütün bilgileri bulabilirsiniz.

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Bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? EGM bekçi alımı ne zaman yapılacak? İşte başvuru şartları ve tarihi 2019
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