İstanbul Kültür Üniversitesi personel alımı yapacak!

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:



2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.



Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili Fakültelerin Dekanlığına ve Meslek Yüksekokullarının Müdürlüğüne istenen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

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İlan Tarihi : 25.02.2019



Son Başvuru Tarihi : 11.03.2019



Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 13.03.2019



Giriş Sınavı Tarihi : 15.03.2019



Sonuç Açıklama Tarihi : 19.03.2019



Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : https://www.iku.edu.tr



Başvuru Şekli : Şahsen, Posta Yolu İle Telefon Numarası : 0212 498 41 41 (Santral) (İlanla İlgili Kadroya Başvuru Yapılacak Fakülte / MYO Sekreterliği İle Görüşülmesi Gerekmektedir.)



Başvuru Adresleri ve İletişim Bilgileri:

1. İşletmecilik Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna Başvurular İçin İncirli Yerleşkesi Adresi: Yolbaşı Sokak, 34147 Bakırköy/İstanbul



• İşletmecilik Meslek Yüksekokulu Telefon Numarası : (0212) 498 49 11



• Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Telefon Numarası : (0212) 498 49 61