İŞKUR iş ilanları 2019! İŞKUR en çok iş alımı hangi mesleklerde?

İŞKUR ilanları gündemde merak edilmeye devam ediyor. İş sahibi olmak isteyen vatandaşlara yeni istihdam sağlayan kurum ilanlarıyla dikkat çekiyor. Edinilen son bilgiye göre ise 74 hasta danışmanı, 50'den fazla Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı, 13 hastane personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Peki İŞKUR başvuru şartları nelerdir? En çok iş alımı hangi mesleklerde?

İŞKUR GENEL BAŞVURU ŞARTLARI;

T.C. vatandaşlığına sahip olmak,

İŞKUR'a kayıtlı olmak ve işsiz olmak,

Başvurulacak iş sahibinin yakın akrabası olmamak,

Emekli olmamakla birlikte, emekli, yetim ve dul maaşı almıyor olmak,

Daha önce aynı iş yerinde üç ay geriye bakılmak suretiyle çalışmamış olmak,

İlgili programa başlamadan önce en az 1 ayda uzun vadeli sigorta primi yatmamış olmak,

İŞKUR kapsamında iş ve meslek danışmanlığı hizmetinden faydalanıyor olmak genel şartlarını sağlamak gerekmektedir.

İlgili kadrolar ile ilgili detaylı bilgilere ve diğer şartlara bakmak için aşağıda yer alan linkler kullanılarak erişim sağlanabilir.

İŞKUR EN ÇOK İŞ ALIMI HANGİ MESLEKLERDE?

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İŞKUR NEDİR?

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.