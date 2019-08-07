Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yoğun ilgi görüyor. Toç-Bir-Sen tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 bin personel alımı için Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığı bildirildi. Bu bağlamda'' Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman başlayacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte tüm detaylar…

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DUYURUSU!

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı 5 bin personel alımı başvuru yapacak adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Orman Genel Müdürlüğü'ne ihdas edilen 5000 4B'li personel alımına ilişkin "Cumhurbaşkanlığı Kararı" Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanarak OGM'ye gönderildi.

Orman Genel Müdürlüğü'ne 5000 sözleşmeli personel alımına ilişkin Atama Oluru Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından imzalandı. Bundan sonraki süreçte; Orman Mühendisi, Orman Muhafaza Memuru alımlarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak 2018 yılı KPSS puanları ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlardan, memur ve Şoför alımları ise 2018 yılı KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilecek.

Destek ve katkıları için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, talebimize hassasiyetle yaklaşarak yeni memur alımı için Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye, Orman Genel Müdürümüz Sayın Bekir Karacabey'e, katkılarından dolayı Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve OGM bürokratlarımıza teşekkür ediyor, yapılacak olan alımların hem kurumlarımıza hem de kurum çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Toç Bir-Sen Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin personel alım tarihi paylaşılınca resmi sitede yer alacaktır.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 29 Mart'ta katıldığı televizyon programında; Orman Genel Müdürlüğü'nde 1200 Orman Mühendisi, 2700 Orman Muhafaza Memuru, 800 Memur, 300 Şoför olmak üzere toplamda 5000 yeni memur alımı yapılacağını duyurmuştu.

Orman Genel Müdürlüğü'ne 5000 sözleşmeli personel alımına ilişkin Atama Oluru Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından imzalandı. Bundan sonraki süreçte; Orman Mühendisi, Orman Muhafaza Memuru alımlarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak 2018 yılı KPSS puanları ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlardan, memur ve Şoför alımları ise 2018 yılı KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilecek.