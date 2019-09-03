İŞKUR iş ilanları: 2019 yılı İŞKUR sağlık personeli alımı başvurusu ne zaman yapılacak? İşte detaylar

İş arayan on binlerce vatandaşa müjdeli haber İŞKUR'dan geldi. Kurumun resmi sitesinde çok sayıda sağlık personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuruda bulunacak adaylar heyecanla İŞKUR sağlık personeli alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir sorularına yanıt aramaya başladı. Peki 2019 yılı İŞKUR sağlık personeli alımı başvurusu ne zaman? İşte merak edilen detaylar…

İŞKUR SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İŞKUR iş ilanlarıyla binlerce kişiye umut olmayı sürdürüyor. Son olarak resmi sitesinde yayınladığı sağlık personeli alımı yoğun ilgi görüyor. 2019 İŞKUR Sağlık personeli alımı hakkında tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.