Haberler > Memurlar Haberleri > İLANLAR Haberleri > Sabah Memurlar: TMSF'ye 35 personel Alınıyor! Başvuru şartları belli oldu

Sabah Memurlar: 'ye 35 Alınıyor! Başvuru şartları belli oldu

2019 alımları devam ediyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, fon uzman yardımcısı, fon denetçisi ve fon avukatı alınıyor! Yayınlanan ilanda başvuru şartları da belli oldu.

Giriş Tarihi: 4.9.2019 20:04
Sabah Memurlar: TMSF'ye 35 personel Alınıyor! Başvuru şartları belli oldu

FON DENETÇİ YARDIMCILIĞI, FON UZMAN YARDIMCILIĞI ve FON AVUKATLIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 5 (Beş) adet Fon Denetçi Yardımcısı, 15 (Onbeş) adet Fon Uzman Yardımcısı ve 15 (Onbeş) adet Fon avukatı, kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır.
Adaylar, Fon Denetçi Yardımcılığı, Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Avukatlığı kadrolarından yalnızca birine müracaat edebileceklerdir.

BAŞVURU ŞARTLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Personel ve memur alımları! TÜBİTAK personel alımı yapacağını duyurdu! Başvuru şartları neler?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah Memurlar: TMSF'ye 35 personel Alınıyor! Başvuru şartları belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN