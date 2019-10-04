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() personel alacak! 2019 başvuru şartları nelerdir?

Resmi Gazete yayınlanan ilana göre () personel alımı yapılacak. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen adaylar personel alımı başvuru tarihlerini ve şartlarını öğrenmek istiyor. Gelen bilgiye göre merkez ve taşra teşkilatındaki çeşitli kadrolara sözlü sınav ile 255 personel alacak. Başvuruların kurumun resmi sitesinde yapılacaktır. Peki 2019 ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 4.10.2019 11:58
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) personel alacak! 2019 YSK personel alımı başvuru şartları nelerdir?

personel alımı başvuruları 2019 yılında yoğun ilgi görmeye başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabilecek. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak. (YSK) merkez ve taşra teşkilatındaki çeşitli kadrolara sözlü sınav ile 255 personel alımı yapacak. Peki Yüksek Seçim Kurulu (YSK) personel alımı başvuru şartları nelerdir?

YÜKSEK SEÇİM KURULU (YSK) PERSONEL ALACAK!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) personel alımı başvuruları şimdiden merak edildi. Bu bağlamda YSK başvuru tarihi ve şartları belli oldu. İşte ayrıntılar…

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) personel alacak! 2019 YSK personel alımı başvuru şartları nelerdir?
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