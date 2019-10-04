Yüksek Seçim Kurulu (YSK) personel alacak! 2019 YSK personel alımı başvuru şartları nelerdir?

YSK personel alımı başvuruları 2019 yılında yoğun ilgi görmeye başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir başvuru yapabilecek. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) merkez ve taşra teşkilatındaki çeşitli kadrolara sözlü sınav ile 255 personel alımı yapacak. Peki Yüksek Seçim Kurulu (YSK) personel alımı başvuru şartları nelerdir?

YÜKSEK SEÇİM KURULU (YSK) PERSONEL ALACAK!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) personel alımı başvuruları şimdiden merak edildi. Bu bağlamda YSK başvuru tarihi ve şartları belli oldu. İşte ayrıntılar…