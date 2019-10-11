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iş ilanları 2019! başvuru şartları nelerdir?

Kamu personeli olmak isteyenler için 2019 iş ilanlarını araştırıyor. Her dönem binlerce memur alımı yapan kurumun iş ilanları güncel olarak yayınlanıyor. Türkiye’nin 81 ilinde alım yapan merak ediliyor. Memur alımlarında KPSS şartsız olup, en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden yapılacağı duyurulmuştu. Peki 2019 nelerdir? başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 11.10.2019 16:29
İŞKUR iş ilanları 2019! İŞKUR personel alımı başvuru şartları nelerdir?

iş ilanları 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Kamu personeli olmak isteyen on binlerce aday başvuru şartlarını merak ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) personel memur alımlarını güncel olarak yayınlamaya devam ediyor. Kurumlara alınan personeller kadroya ve ilana göre tercih ediliyor. Güncel ile hem mesleğe hem de eğitime en uygun olan işi daha kolay ve daha hızlı şekilde bulabilmek mümkün oluyor. Peki 2019 başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR İŞ İLANLARI 2019!

İşkur iş ilanlarını güncel liste halinde paylaşmaya devam ediyor. İŞKUR'un resmi sitesinden ilanları inceleyebilir, başvuruda bulunabilirsiniz. İşte detaylar…

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İŞKUR iş ilanları 2019! İŞKUR personel alımı başvuru şartları nelerdir?
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