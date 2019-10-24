26. Dönem POMEM başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2019 POMEM polis alımı başvuru şartları nelerdir?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM 7 bin polis alımı başvuruları tüm hızıyla sürüyor. On binlerce polis adayı başvuru şartlarını ve ücretini merak ediyor. 26. Dönem POMEM alımı için adaylar, ön başvurularını 14-25 Ekim 2019 tarihleri arasında tamamlayacaklar. Başvuru yapacak olan adaylarda Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 puan şartı aranacak. Peki 26. Dönem POMEM başvurusu nasıl yapılır? 2019 POMEM polis alımı başvuru şartları nelerdir?

POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 26.DÖNEM

Polis olmak isteyenler 7 bin POMEM polis alımı haberi üzerine başvuru detaylarına yoğunlaştı. Haberimizin devamında 26.Dönem POMEM başvurusu ve şartlarına dair detaylar yer alıyor.