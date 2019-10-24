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26. Dönem başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2019 POMEM başvuru şartları nelerdir?

Polis olmak isteyen adaylar başvurularına yoğun ilgi gösteriyor. 26. Dönem POMEM alımlarına yönelik başvurular tüm hızıyla sürerken Emniyet Genel Müdürlüğü, bu alımları Polis Akademisi Başkanlığı aracılığıyla gerçekleştirecek. 7 bin polis alımı başvuruları 14 Ekim tarihinde başlamıştı. Başvurular 25 Ekim 2019 tarihine kadar sürecek ve adaylar, 14-25 Ekim tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir. Peki 26. Dönem POMEM polis alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 2019 şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 24.10.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 11:56
26. Dönem POMEM başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2019 POMEM polis alımı başvuru şartları nelerdir?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 7 bin başvuruları tüm hızıyla sürüyor. On binlerce polis adayı başvuru şartlarını ve ücretini merak ediyor. 26. Dönem POMEM alımı için adaylar, ön başvurularını 14-25 Ekim 2019 tarihleri arasında tamamlayacaklar. Başvuru yapacak olan adaylarda Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 puan şartı aranacak. Peki 26. Dönem ? 2019 POMEM polis alımı başvuru şartları nelerdir?

POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 26.DÖNEM

Polis olmak isteyenler 7 bin POMEM polis alımı haberi üzerine başvuru detaylarına yoğunlaştı. Haberimizin devamında 26.Dönem POMEM başvurusu ve şartlarına dair detaylar yer alıyor.

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26. Dönem POMEM başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2019 POMEM polis alımı başvuru şartları nelerdir?
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