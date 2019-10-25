Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı 2019 personel alımı şartları nelerdir?

On binlerce vatandaş Adalet Bakanlığı personel alımını bekliyor. Heyecanla beklenen personel memur alımı için başvuru şartları merak ediliyor. Gelen bilgiye göre Adalet Bakanlığı mütercim kadrosuna 3 Fransızca, 3 Almanca ve 4 İngilizce dilinde sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adaylar başvurularını Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğüne şahsen veya son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapabilecek. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2019 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? 2019

Adalet Bakanlığı kendi bünyesine alacağı 10 personel alımına dair detayları paylaştı. Bakanlık, mütercim kadrosuna 3 Fransızca, 3 Almanca ve 4 İngilizce dilinde sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı personel alımı tarihi, başvuru şartlarına ilişkin merak edilenler sizlerle…