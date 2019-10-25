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personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı 2019 personel alımı şartları nelerdir?

personel alımı 2019 yılında yoğun talep görüyor. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen on binlerce vatandaş memur personel alımlarını takip ediyor. Adalet Bakanlığı mütercim kadrosu için 10 personel alımı yapacağını duyurdu. Edinilen bilgiye göre, Merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere mütercim kadrosuna 4 İngilizce, 3 Fransızca ve 3 Almanca dilinde sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Peki ne zaman? 2019 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 25.10.2019 09:04 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 09:04
Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı 2019 personel alımı şartları nelerdir?

On binlerce vatandaş personel alımını bekliyor. Heyecanla beklenen personel memur alımı için başvuru şartları merak ediliyor. Gelen bilgiye göre Adalet Bakanlığı mütercim kadrosuna 3 Fransızca, 3 Almanca ve 4 İngilizce dilinde sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adaylar başvurularını Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğüne şahsen veya son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapabilecek. Peki ne zaman? 2019 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? 2019

Adalet Bakanlığı kendi bünyesine alacağı 10 personel alımına dair detayları paylaştı. Bakanlık, mütercim kadrosuna 3 Fransızca, 3 Almanca ve 4 İngilizce dilinde sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı personel alımı tarihi, başvuru şartlarına ilişkin merak edilenler sizlerle…

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Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı 2019 personel alımı şartları nelerdir?
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