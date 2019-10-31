İŞKUR iş ilanları! İŞKUR 51 bin personel işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

On binlerce vatandaş İŞKUR iş ilanlarını takip ediyor. En son yayınlanan güncel ilanda İŞKUR'un 51 bin personel işçi alımı yapacağı duyuruldu. Çalışmayan vatandaşlar bu müjdeli haberin üzerine '' İŞKUR başvurusu nasıl yapılır?'' sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Kamu kurumları ve özel sektör firmalarına binlerce işçi istihdamı sağlayan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) başvuruları online olarak https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden yapılacaktır. KPSS şartının aranmadığı alımlarda 30 bin işçi ve 21 bin memur-personel alımı yapılacağı bildirildi.

İŞKUR İŞ İLANLARI! İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milyonlarca yurttaşa iş imkanı tanıyan ve kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesini güçlendirmeyi amaçlayan İŞKUR 51 bin personel alımı yapacağını duyurdu. Haberimizde İŞKUR iş ilanlarına ilişkin güncel bilgilere erişebilirsiniz.

İŞKUR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular İŞKUR il-ilçe şube müdürlüklerinden yapılabileceği gibi, İŞKUR e-şube üzerinden de yapılabilecek. Bunun için adayların önceden İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmaları ve e-devlet şifrelerinin olmaları yeterlidir. İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor.

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR İLANLARLA HANGİ ALANLARA ALIM YAPILACAK?

Beden İşçisi (Genel) 9898

Makineci (Dikiş) 1947

Satış Danışmanı / Uzmanı 1636

Temizlik Görevlisi 1592

Garson (Servis Elemanı) 1428

Kasiyer 1086

Konfeksiyon İşçisi 795

Ön Muhasebeci 736

Reyon Görevlisi 671