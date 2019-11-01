İŞKUR personel alımı başvuru ekranı! 2019 İŞKUR iş ilanları personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

İş arayan binlerce kişiye umut ışığı olan İŞKUR 51 bin memur personel alımı yapacağını açıkladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ön başvurularının kendi şubelerinden veya internet ortamından online yapılacağını ve yayınlanan iş ilanlarında engelli ve eski hükümlülere göre de iş imkanı sağlanacağını belirtti. Başvurularda KPSS şartı aranmazken adayların önceden İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmaları ve e-devlet şifrelerinin olmaları yeterli olacağı duyuruldu. Peki İŞKUR personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR'DAN 51 BİN PERSONEL- İŞÇİ ALIMI MÜJDESİ! BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Haberimizde, İŞKUR iş ilanları kapsamında yayınladığı 51 bin personel alımı başvurularına erişebilirsiniz.