PTT personel alımı başvuruları 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. PTT bünyesinde istihdam edeceği sözleşmeli personel alımı ilanlarına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yer aldı. Başvuruda bulunacak adaylar en çok yaş ve mezuniyet şartını merak ediyor. Her yıl binlerce kişiye iş istihdamı sağlayan kuruluş en son 55 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Peki PTT personel alımı ne zaman? 2019 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? 2019

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) personel alımı başvuru tarihi ve şartlarına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.