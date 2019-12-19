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personel alımı ne zaman? 2019 başvuru şartları nelerdir?

’de yayınlanan personel alımı başvuru şartları merak ediliyor. Türkiye’de iş imkanı olarak büyük katkı sağlayan kurumun personel alımları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nce yapılacak olan alımlarda adayların başvuru şartlarını taşıması gerekiyor. En son yapılan açıklamada 55 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Buna göre aranan şartlar arasında en çok yaş ve mezuniyet merak edildi. Peki ne zaman? 2019 alımı başvuru şartları nelerdir? Kimler başvuru yapabilir?

Giriş Tarihi: 19.12.2019 15:12
PTT personel alımı ne zaman? 2019 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

personel alımı başvuruları 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. PTT bünyesinde istihdam edeceği sözleşmeli personel alımı ilanlarına ilişkin yönetmelik 'de yer aldı. Başvuruda bulunacak adaylar en çok yaş ve mezuniyet şartını merak ediyor. Her yıl binlerce kişiye iş istihdamı sağlayan kuruluş en son 55 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Peki ne zaman? 2019 alımı başvuru şartları nelerdir?

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? 2019

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) personel alımı başvuru tarihi ve şartlarına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

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PTT personel alımı ne zaman? 2019 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?
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