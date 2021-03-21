İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü 4 öğretim görevlisi alımı için ilan yayınladı.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. Maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihi 5 Nisan 2021 olarak duyuruldu. Ayrıntılar için tıklayınız...