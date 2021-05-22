İstanbul Kent Üniversitesi 25 öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü 25 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır" denildi.

Başvuru süresinin Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 gün olduğu ifade edildi. Ayrıntılar için tıklayınız...