Demiroğlu Bilim Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü 6 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır" denildi.

Başvuru Süresi ilanın yayım tarihi itibariyle onbeş (15) gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...