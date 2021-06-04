İstanbul Aydın Üniversitesi 223 öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü 223 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir" denildi.

Başvuru Süresi ilanın yayım tarihi itibariyle onbeş (15) gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...