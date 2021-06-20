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Giriş Tarihi: 20.6.2021 14:57 Son Güncelleme: 20.6.2021 14:57

izleme ve değerlendirme uzmanı alacak

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü izleme ve değerlendirme uzmanı alacak

izleme ve eğerlendirme uzmanı alımı için ilan yayımladı.

ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, izleme ve değerlendirme uzmanı alımı için ilan yayımladı.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " kapsamında görevlendirilmek üzere "izleme ve değerlendirme uzmanı" alınacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi; COVID-19 pandemisine yanıt olarak uzaktan öğrenme yoluyla güvenli okullaşma sağlamak adına 'deki eğitim sektörünü desteklemeyi amaçlamaktadır." denildi.

Bahsi geçen personelin projenin izleme ve değerlendirme ve raporlama süreçlerinin etkinleştirilebilmesi için iş takviminde tanımlanan faaliyetler ve hedefler doğrultusunda izleme, değerlendirme ve raporlama süreçlerine liderlik etmesinin beklendiği açıklandı. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü izleme ve değerlendirme uzmanı alacak
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