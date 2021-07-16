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Giriş Tarihi: 16.7.2021 12:57

Haliç Üniversitesi 29 araştırma ve öğretim görevlisi alıyor

Haliç Üniversitesi 29 araştırma ve öğretim görevlisi alıyor

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü 29 araştırma ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Haliç Üniversitesi Rektörlüğü 29 araştırma ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanunu'nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim elemanları alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihinin 6 Ağustos 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Haliç Üniversitesi 29 araştırma ve öğretim görevlisi alıyor
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