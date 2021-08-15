Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 16 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü 16 öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 'in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır." denildi.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden 15 gün sonra sona ereceği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...