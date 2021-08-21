Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 2547 sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları, Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir." denildi.

İlana son başvuru tarihi 3 Eylül 2021 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...