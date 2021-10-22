Aydın Adnan Menderes Üniversitesi personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'a göre istihdam edilmek üzere 2 (iki) Eczacı alınacaktır" ifadelerine yer verildi.



Son başvuru tarihinin 5 Kasım 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...