Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri İLANLAR Haberleri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi personel alımı yapacak
Giriş Tarihi: 22.10.2021 11:14 Son Güncelleme: 22.10.2021 11:14

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi personel alımı yapacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi personel alımı yapacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'a göre istihdam edilmek üzere 2 (iki) Eczacı alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 5 Kasım 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi personel alımı yapacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA