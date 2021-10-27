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Giriş Tarihi: 27.10.2021 13:58

Sinop Üniversitesi 7 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Sinop Üniversitesi 7 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü, 7 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını bildirdi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sinop Üniversitesi Rektörlüğü, 7 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını bildirdi.

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. Tüm başvurular https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 10 Kasım 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...
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Sinop Üniversitesi 7 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
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