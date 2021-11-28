Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu açıktan personal alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, açıktan personel alacağını bildirdi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada, " Şoför, sekreter ve memur kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, "Sekreter" ve "Memur" kadroları için sözlü sınav şeklinde, "Şoför" kadrosu için ise uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 8 Aralık 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

