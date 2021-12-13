Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 16 uzman yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 16 uzman yardımcısı alacağını bildirdi.



Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 9'uncu derece kadrolarda görev yapmak üzere, giriş sınavı ile 16 adet "İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı" alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru tarihinin 27 Aralık 2021 ile 14 Ocak 2022 arasında olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...