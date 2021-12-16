Tarım ve Orman Bakanlığı 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edeceğini bildirdi.



Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi" uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 7(yedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 28 Aralık 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...