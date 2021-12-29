İskenderun Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 12 Ocak 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...