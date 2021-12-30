Munzur Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Munzur Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını bildirdi.

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 13 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...