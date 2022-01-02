Sinop Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sinop Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma ve öğretim görevlisi alacağını bildirdi.

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. Tüm başvurular https://personelilan.sinop. edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 14 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...