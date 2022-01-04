Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 55 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü, 55 sözleşmeli personel alacağını bildirdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru tarihinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...