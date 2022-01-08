Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak.

Yayınlanan ilanda şu ifadeler yer aldı:

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 25 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

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