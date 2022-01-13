Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü, 116 sözleşmeli personel alacağını bildirdi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin Ankara ili ve ilçelerindeki birimlerinde istihdam edilmek üzere, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ile "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu"nun 4. maddesinin B fıkrasına göre, 2020 KPSS ve 2018 - 2020 EKPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara toplam 116 (yüz on altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.



Başvuru süresinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...